Solofo RAJERISON

Je suis actuellement Directeur Gérant de la société KAJINA qui a deux objets biens distincts :

1- Travaux de construction et génie civil

2- Confection, vente et exportation de produits artisanaux malgaches



De par ma formation d'ingénieur scientifique, j'ai été amené à créer la société KAJINA pour les activités suivantes :

. Travaux de bâtiment et génie civil

. Eréction de pylônes

. Electricité (industriel et bâtiment)

. Tuyauterie pétrolière et plomberie

. Technique des fluides et energetiques



Par ailleurs, ma passion pour les produits artisanaux malgaches m'a poussé à étendre les activités de la société. J'ai ainsi créé un atelier de confection de produits artisanaux :

. Art aux noix de coco

. Vannerie (raphia, aravola)

Notre société s'est positionnée dans le domaine du commerce équitable. Nous faisons partie des membres fondateurs de l'ANCESM (Association nationale du Commerce Equitable et Solidaire de Madagascar) et de INGALAN (Federation Bretonne des acteurs du commerce équitable).



Mes compétences :

Art

Artisanat

Construction

Construction ET GÉNIE CIVIL

Génie civil