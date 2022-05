Solofoniaina RASOLOMAMPIONONA

J'ai été VDI (vendeur à domicile indépendant), pendant 2 année pour le fournisseur N°1 mondial dans le domaine du bien-être: Herbalife International.

Société présente dans + de 67 pays, Herbalife est spécialisée dans la nutrition depuis 30 ans.

Les produits que je distribuais sont déjà reconnus partout dans le monde pour leur qualité et leur efficacité : innovants, ils proviennent des technologies les plus modernes combinant plantes et nutriments.

En collaboration avec le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, lancé en 2001 par le Ministère de la Santé, je proposais des programmes nutritionnels adaptés à chaque personne selon son objectif personnel : prise de masse musculaire, perte de poids, besoin d'énergie, ... ainsi que des produits de beauté (soins du corps, du visage, ...).

J'aidais également des personnes à démarrer la même activité que moi pour des revenus complémentaires (soit à temps choisi, soit à temps complet): une "affaire clé en main".