Solofonirina Jules RANDRIANASINONY

RANDRIANASINONY Solofonirina Jules, né le 13 Novembre 1966 à Mahamasina Antananarivo; marié, deux petites filles en charge, titulaire de diplôme de baccalauréat et 1ére année en droit de l'université d'Antananarivo, formation en médiateur environnemental de Madagascar, en comptabilité générale et usuelle, en informatique, en sécurité incendie.Pratiquer des différents styles d'arts martiaux : Karaté-kung fu-taekwondo-aikido-ju jutsu-boxe-kobudo d'okinawa-taichi chuan-baton-tonfa-self défense-kendo-iaido-kenjutsu-diamanga malagasy,14 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité professionnelle, déjà titulaire au poste de contrôleur, formateur en armes blanches et en self défense de la sécurité (bâton tactique-tonfa de sécurité-self défense professionnel), responsable de département technique,directeur technique, responsable de service contentieux, service logistique, superviseur général, responsable de l'équipe d'intervention en moto. Actuellement au poste de Directeur Technique National de la fédération Malagasy de Kendo et reste toujours fidèle au poste de dirigeant et formateur professionnel dans le domaine de sécurité.



