Solofoson Jules RAMANAMANDIMBY

Mr. Ramanamandimby Solofoson Jules est un Professionnel des Ressources Humaines (Organisation, Développement, Recrutement, Formation, GPEC); de formation sociologique à Paris IV Sorbonne (sociologie des organisations, des institutions, de l'engagement et des pratiques).



Doté d'une grande ouverture d'esprit, d'une bonne capacité d'analyse et d'adaptation, et d'un sens aigu des responsabilités, il a comme objectifs :



- à court terme : de manager, de coacher et de superviser des équipes en Gestion des Ressources Humaines (recrutement, GPEC, développement des RH) et de contribuer à leurs développements personnels et professionnels (dans une entreprise d'envergure internationale, dans un PME en quête de développement ou dans un cabinet);



- à long terme : de gérer les carrières et les talents, et de d'aider dans l'orientation scolaire et professionnelle.



Mes compétences :

Gestion de projet

Méthodes quantitatives

Études qualitatives

Conseil RH

Analyse stratégique

Analyse des besoins

Recrutement par approche directe

Coaching

GPEC

Recrutement cadres

Orientation scolaire et professionnel

Psychosociologie

Sociologie des organisations

Sociologie des institutions

Sociologie de l'engagement

Analyse des motivations

Gestion du changement

Management

Modalisa

Gestion d'équipe

SPSS Statistics

SAS

Microsoft Office