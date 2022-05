Solog MARKETING

Logistique publi-promotionnelle lyon,

Logistique publi promo lyon,

Logistique de communication,

Opérations commerciales,

Théâtralisation point de vente,

Merchandising,

Animation de réseau,

Stimulation force de vente,

Opérations vitrine,

Publicité et communication événementielle,

Gestion de stocks, réapprovisionnement, produits permanents.



Process et méthodes :

Evaluation des moyens à mettre en œuvre et optimisation de votre budget

Contrôle des réceptions (quali/quanti)

Confection de kits

Gestion des expéditions

Suivi qualité et retour client



Mes compétences :

Optimisation des process

Négociation achats

Conseil en organisation

Gestion des stocks

Evènementiel et logistique

Marketing opérationnel

E-business

Édition

Publicité

Marketing

Gestion de projet

Communication

Logistique