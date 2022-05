Solomon KANE

Spécialisations



• Réalisateur — Soleil Vert Productions

Réalisation et production de news magazines et de documentaires en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Diffuseurs : TF1, RTL-TVI, Canvas VRT, etc.



• Journaliste reporter d'images — France 24

Réalisation, édition, mixage et transmission satellitaire d'une centaine de reportages sur l'Asie du Sud-Est. Diffuseur : France 24.



• Rédacteur en chef — Asies

Édition d'enquêtes, de grands reportages et d'articles d'analyse sur le continent asiatique pour le magazine trimestriel Asies.



• Journaliste de presse écrite — La Libre / Le Monde diplomatique

Rédaction de centaines d'articles d'actualité, d'analyse et de reportages pour la presse écrite quotidienne (La Libre Belgique, De Morgen, Ouest-France, La liberté, La Voix, Tageblatt), hebdomadaire (L'Evènement du Jeudi) et mensuelle (Le Mékong, Le Monde diplomatique). Contributions occasionnelles pour l'Agence France-Presse.



• Chercheur associé — Irasec

Auteur de 8 monographies, dictionnaires, atlas et almanachs sur le Cambodge et les Philippines publiés sous les auspices de l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine (Irasec), un centre de recherche affilié au CNRS. Éditions : Lignes de Repères, Aux Lieux d'Etre, Les Indes savantes et CNRS Éditions.



• Auteur indépendant —

Auteur de 7 essais, dictionnaires et guides. Éditions Autrement, Horizons, Michalon et Stock.





• Centres d'intérêt —

Conflits, crimes de guerre et génocides, sécurité maritime, géopolitique, histoire, relations internationales, anthropologie politique, religions et croyances, idéologies, propagande et contrôle de l'information, économie, conflits liés au partage des ressources énergétiques et naturelles.



• Zone de couverture géographique —

Asie de l'Est, du Sud, du Sud-Est, Asie centrale, Moyen-Orient et Afrique.



• Logiciels —

Avid Media Composer, Adobe Premiere, Audition, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro, QuarkXPress, Office, FileMaker, Wordpress.



• Matériel audiovisuel et de transmission satellitaire —

Sony HVR-Z5P, DSR PD-170P, Hughes 9201 Inmarsat BGAN Terminal, Thuraya IP.



