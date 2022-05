Gérer son patrimoine, c'est avant tout le constituer, le consolider et le développer selon ses objectifs de vie (protéger sa famille, préparer l'avenir de ses enfants, sa retraite, ses compléments de revenus, réduire sa fiscalité, etc.)



Mon métier consiste à vous écouter et à échanger avec vous tout au long de votre vie pour vous aider à construire et optimiser votre patrimoine, pour vous mettre à l'abri autant que possible des aléas de l'existence en tenant compte des changements juridiques, fiscaux et financiers.



Contrairement aux idées reçues, la nécessité de gérer ses biens ou ses finances n'est pas seulement destinée aux personnes ayant des actifs financiers importants. Elle s'adresse à toute personne en capacité d'épargner, cadre, fonctionnaire, profession libérale, dirigeant de PME...

Compte tenu de la complexité de la législation et des produits financiers nous avons tous besoin d'un expert, d'une personne compétente et de confiance pour trouver des solutions adaptées et établir un diagnostic tel le médecin pour la santé.



Dans un premier temps, j'effectue un audit global du patrimoine de mes clients ou prospects, afin de mieux les connaitre et de répondre à leurs objectifs.

Dans un second temps ma mission consiste à conseiller et proposer les solutions d'investissement adaptées (la sélection des offres étant réalisée en architecture ouverte).



«Mon argent est-il bien placé ?»

«Que ça se passe pour ma famille si j'ai un accident de la vie ? »

«Comment optimiser mon Patrimoine?»

«Comment payer moins d'impôts ?»

«Que faire de l'héritage que je vais recevoir ?»

Si vous vous posez l'une de ces questions, rencontrons-nous ! Je mets à votre disposition toute mon énergie et mon expertise pour vous apporter des réponses et des solutions adaptées à votre situation.



Remettre ces questions à plus tard ne les résout pas. Me rencontrer ne vous engage qu'à réfléchir. Car le futur se prépare aujourd'hui et non demain.



Solomon NII AMARH