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Soltane DJEROUNI

EL MGHAIER

En résumé

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Entreprises

  • ELEVO GROUPE (eusébios et filhos) - RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

    2016 - maintenant JE TRAVAILLE COMME RESPONSABLE ADMINISTRATIF T FINANCER ET JE FAIS LA GESTION DE DEUX PROJET
    JE FAIS LE RECRUTEMENT DES OUVRIERS ET LA CORRESPONDANCE AVEC L AGENCE D EMPLOIE ET LA CNAS D UNE PART
    ET AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE SISE A ALGER JE PRÉPARE LES DEMANDE DE CHEQUE /VIREMENT POUR REGLER LES PAIEMENTS DE FOURNISSEURS

  • EUSEBIOS ET FILHOS - ADMINISTRATIF FINANCIER

    2015 - 2016

  • PHARMACIE BOUFAGHES HACEN - GERANT

    2014 - 2015 JE TRAVAILLAIS COMME GÉRANT JE PRÉPARE LES PAIEMENT DE GROSSISTE ET ET LA GESTION DE STOCK
    LA PRÉPARATION DES CAISSE S

Formations

  • MOHAMED MENTOURI (Constantine)

    Constantine 2010 - 2014

  • Université Mohamed Mentouri (Constantine)

    Constantine 2009 - 2013 licence

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