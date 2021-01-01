Soltane DJEROUNI

ELEVO GROUPE (eusébios et filhos)
- RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
2016 - maintenantJE TRAVAILLE COMME RESPONSABLE ADMINISTRATIF T FINANCER ET JE FAIS LA GESTION DE DEUX PROJET
JE FAIS LE RECRUTEMENT DES OUVRIERS ET LA CORRESPONDANCE AVEC L AGENCE D EMPLOIE ET LA CNAS D UNE PART
ET AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE SISE A ALGER JE PRÉPARE LES DEMANDE DE CHEQUE /VIREMENT POUR REGLER LES PAIEMENTS DE FOURNISSEURS
EUSEBIOS ET FILHOS
- ADMINISTRATIF FINANCIER
2015 - 2016
PHARMACIE BOUFAGHES HACEN
- GERANT
2014 - 2015JE TRAVAILLAIS COMME GÉRANT JE PRÉPARE LES PAIEMENT DE GROSSISTE ET ET LA GESTION DE STOCK
LA PRÉPARATION DES CAISSE S