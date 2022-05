Www.soluce-informatique.com



Soluce Informatique est une société de services en informatique implantée à Pornic, au cœur du Pays de Retz dans la région de Nantes depuis plus de 14 ans.



Nous proposons des solutions et prestations personnalisées selon vos attentes :

Services en informatique tels que l'audit et le conseil, installation et déploiement, assistance et maintenance (outre PC, portables et serveurs, nous réparons également tablettes et smartphones)

Sauvegarde automatisée, sécurisée, en local ou externalisée sur 3 data centers français avec cryptage de données (SoluCe BackUp)

Architecture réseaux

Fourniture de tout type de matériel : serveurs, PC fixes et portables, produits réseaux, imprimantes bureautique et grand format (traceur)

Logiciels : EBP/Pack Office (vente, installation et formation), AVG, KASPERSKY etc…



Notre charte : écoute, proximité, qualité, exigence, totale confidentialité.