Venez visiter notre site internet :



WWW.SOLUMCOGNITO.OVH



N'hésitez pas à nous contacter pour des informations supplémentaires.



Contact : solum.cognito@gmail.com



SOLUM COGNITO, c’est :



 Des valeurs : simplicité, dynamisme, efficacité ;

 Une approche innovante de diagnostic de la qualité des sols ;

 Un laboratoire mobile qui opère dans toute la région Normandie ;

 Permettre aux professionnels de connaître le sol avec lequel ils travaillent en gagnant du temps ;

 Une prestation unique : intervention sur le terrain, réception des résultats en journée, conseils sur place ;

 Une méthode d’analyse rapide, répétitive et non destructive ;

 Pour chaque client : une étude dimensionnée selon le secteur professionnel ;

 Une approche systémique pour chaque superficie étudiée :

o Diagnostic de la situation environnementale

o Profils pédologiques : identification et caractérisation des différentes couches du sol (horizons)

o Analyses physico-chimiques des échantillons de sols collectés : pH, CEC, N, P, K, Ca, Mg, Al, Cl, Cu, Fe, Mn, S, texture

o Remise des résultats de l’étude le jour même ;

o Conseils sur la relation de sol avec le projet professionnel concerné.



 Une nouvelle technologie de pointe :

o Obtention rapide des résultats

o Multiplication du nombre d’échantillons à analyser

o Meilleure spatialisation de l’échantillonnage

 Identification de l’hétérogénéité de sol ou confirmation de son homogénéité pour une surface donnée.