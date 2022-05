Solunea E-LEARNING

Solunea est une société innovante spécialisée dans la formation à distance.

Notre équipe d’experts totalise plusieurs dizaines d’années d’expériences dans le e-learning, la pédagogie et les environnements virtuels. Elle possède une méthodologie de travail reconnue en matière de mise en œuvre de projets e-learning.

Grâce à ces années d’expériences, nous mettons à contribution notre savoir-faire et notre méthodologie pour accompagner et conseiller nos clients à la mise en place de projets e-learning.

Nous répondons également à des problématiques métier spécifiques, en développant pour nos clients des contenus de formation e-learning sur mesure du type : serious game, rapid learning, simulateur ou évaluation en ligne.

L’excellence de notre équipe, nous a permis de concevoir des logiciels innovants, que nous commercialisations afin d’apporter à nos clients une solution pour réaliser des contenus formation à distance en toute simplicité. Notre équipe possède aussi une expertise technique qui lui permet de disposer des compétences nécessaires afin de proposer à nos clients un large choix de plateforme LMS.



