Solution Formation est un organisme de formation composée d’une équipe compétente, dynamique et passionnée.

L’atout majeur de notre société est notre capacité à s'entourer d'une équipe pédagogique et pluridisciplinaire afin d'offrir une offre de formation adaptée aux différents secteurs d'activité de notre clientèle. Solution Formation propose des formations en HACCP (qualité alimentaire), en transport, en comptabilité et bureautique et enfin en habilitation.



N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations concernant nos offres de formations : Soluforma93@yahoo.fr Solution Formation, 9 avenue Michelet 93400 Saint-Ouen Tél : 06 44 39 27 58