Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans le domaine du froid et de la climatisation en qualité de technicien frigoriste je mets à disposition de professionnels et particuliers mes services, et c'est à cet effet que j'ai créé mon entreprise SOLUTION FROID.



Mon entreprise est spécialisée dans l'installation, le dépannage et l'entretien des systèmes de climatisation toute technologie(mono, multi, gainable, cassettes) et frigorifique (chambre froide commerciale).



Mon périmétre géographique d'intervention s'étend à toute l'Ile de France.



Mes services s'adressent aux:



- Professionnels de la filière froid et climatisation

- Brasserie et restaurant

- Espaces commerciaux

- Particuliers (Maison & appartement)



Mes compétences :

Climatisation

installation