Solution JEVOTEENLIGNE.COM

DOCAPOST BPO, L'EXPERT DU VOTE

Le choix d'un partenaire de confiance



Opération délicate et complexe, la gestion d’un processus électoral par Internet nécessite un partenaire de confiance, capable d’apporter conseil et accompagnement, expertise et savoir faire, sécurité et technologie.



Technologie, sécurité et expertise



Spécialiste des systèmes d’informations complexes reposant sur le traitement de données sensibles, Docapost BPO a développé avec EADS une solution de vote par Internet fiable, performante et reconnue.



Actif et participatif dans le monde du vote électronique, Docapost BPO est l’unique représentant industriel français du Ministère de l’Intérieur au sein du consortium européen ePoll et anime le groupe de réflexion sur le vote par Internet au sein de la Fédération nationale des Tiers de Confiance.



Conseil, accompagnement et savoir-faire



Docapost BPO accompagne de A à Z : entreprises, collectivités locales, organismes, associations…

Et cela, quel que soit le mode d’expression retenu : vote par Internet, vote par téléphone, vote par correspondance.



