Solutions EKILOG

EKILOG est éditeur de logiciel - spécialisé dans les solutions métiers clés en main fonctionnant sur Microsoft SharePoint, auprès des PME et « Entités de groupe ».



A travers des solutions simples, évolutives, personnalisées et intégrées dans l'environnement Microsoft Office.

Pour un retour sur investissement instantané.



La gamme de logiciel "iShare" offre des gains de temps et de productivité concernant les métiers suivants :



iShare GED

iShare CRM

iShare RH

iShare COM

iShare SG



iShare GED - Simple, intuitive et évolutive

Gérer les documents de l’entreprise

Suivre les projets et les affaires

Se doter de modèles et de processus



iShare CRM - Anti usine à gaz, gère l’essentiel du commerce

Accélérer les cycles des ventes

Stocker les contacts commerciaux et les rendez vous

Gérer les actions et opportunités associées



iShare RH - Suivi de vos salariés simple et centralisé

Recruter & Fidéliser

Organiser la vie des employés (Congés, frais, formation, CRA, Carrière)

Analyser le fonctionnement de vos RH (tableau de bord)



iShare COM - Intranet facile à administrer

(news, annuaire, vidéos, photos, forum, blog...)

Communiquer

Partager

Recueillir de l’information



iShare Services Généraux - Simple et efficace

(Achat/Réservation de ressources/Frais/Factures/Demande de validation)

Piloter

Suivre

Valider les processus administratifs internes



Pensées pour les utilisateurs avec une utilisation simple, nos solutions vous apporteront de forts gains de productivité tout en vous permettant de capitaliser le savoir et les processus de votre entreprise.



