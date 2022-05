Solutions JET NET

Jet Net Solutions est une agence 2.0, composée d’une équipe de jeunes diplômés, spécialisée dans le développement d'application web, de logiciel métiers, de site web, de site e-commerce et d'application mobile. Forts d'une grande polyvalence, nous mettons notre savoir-faire et notre expérience aux services des entreprises en Start-up, des PME et des Grands Comptes, mais aussi des particuliers pour la réalisation de leur projet. Notre entreprise SSII vous offre une formule complète et sur-mesure, de la création à la transformation digitale de vos projets. Polyvalente, notre agence SSII peut intervenir dans tout type de projet, quel que soit votre secteur d’activité. Pour cela, nous nous sommes entourés d’une équipe de développeurs expérimentée et de gestionnaires de projet et les tâches sont réparties selon les compétences de chacun. Ainsi, nous pourrons vous fournir un service rapide, à l'écoute, précis, réactif et pas cher. À savoir que nous pourrons intervenir aussi bien sur des projets spécifiques à la demande que des projets à long terme.



Mes compétences :

Node.js

Drupal

Symfony

Laravel

Prestashop

JQuery

Wordpress

AngularJS

Ionic

CodeIgniter

HTML 5

CSS 3

Joomla

PHP