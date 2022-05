Solutions Numeriques Et Marketing POUR TPE, PME ET ASSOCIATIONS

SERINCO s'adresse aux PME,TPE et Associations Nous vous proposons 4 axes d'amélioration de votre activité :



- Changez votre materiel informatique pour des equipements de grandes marques reconditionnes

28/02 :Nous proposons à la vente plusieurs lots de DELL OPTIPLEX 360 (avec ou sans écrans)

contact@serinco.fr



- Passez à la téléphonie IP librement.

Toutes les fonctionnalités dédiées au monde de l'entreprise sont incluses !



- Presentez votre activité sur internet creation de sites vitrines et referencement



- Informatisez votre relation avec vos clients (Marketing, campagnes d'emailing automatiques,suivi de prospects et clients,etc...)



http://serinco.weebly.com



N'hesitez pas à me contacter pour en savoir plus !



Mes compétences :

Voip

IT

Conseils

Associations

PME

Tpe