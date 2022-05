Solutions " Revexn" Informatique développe et propose des logiciels de gestion informatique adaptés aux besoins de tous les utilisateurs : entreprises, PME, administrations, associations, professions libérales, artisans … Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller et vous fournir le meilleur logiciel possible et un soutient en matiére de gestion.



Nous sommes reconnus par de nombreux clients pour la qualité de nos programmes et l’efficacité de nos services dans le domaine des logiciels de gestion.



Notre gamme de produits standards, entièrement développée par nos programmeurs, est conçue avec la volonté que chacun de nos logiciels soit un outil intelligent, convivial, efficace et simple d’utilisation.



Nous développons également, à la demande, des logiciels, des programmes informatiques et des utilitaires répondant aux besoins spécifiques de toute activité.



Connaissant parfaitement le monde de l’informatique de gestion, nous avons constaté qu’il était plus efficace et plus rentable pour l’utilisateur final d’entreprendre le développement d’applications informatiques spécifiques pour répondre à une tâche ou un besoin particulier.



Vous pouvez solliciter nos conseils sur la meilleure solution que nous pouvons vous proposer, sachant qu’il est souvent plus avantageux financièrement de faire développer son propre programme et de l’exploiter pleinement évitant ainsi de devoir s’adapter aux contraintes d’une solution existante comme c’est souvent le cas.



Pour cela, nous mettons à votre disposition des spécialistes du développement qui analysent, élaborent et mettent en œuvre les solutions techniques adaptées aux exigences de votre projet.