Le portail solutions-RSE.net est une initiative de trois acteurs indépendants de l' Economie Sociale et Solidaire (ESS) et de la Solidarité Internationale ( SI) destinée à faciliter l'identification et la compréhension de nouveaux dispositifs opérationnels dédiés à la RSE.



Koeo "offrez vos compétences" :Array

microDOn " Faites un don sur salaire" :Array

Planète Urgence "Partez en congé solidaire" : http://www.planete-urgence.org/



Retrouvez nous sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter



Mes compétences :

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire

Ess

Mécénat

Mécénat de compétences

Ressources humaines

RSE