Solutions Services Et NOUVELLES TECHNOLOGIES

Présentation :



Forte de plusieurs années d’expériences, 2SNT est une Société Marocaine de Solutions Services & Nouvelles Technologies. Elle s’appuie sur une équipe des ingénieurs et techniciens professionnels et compétents pour étudier, réaliser ou accompagner vos projets depuis la phase d'étude jusqu'à son terme avec un très bon rapport qualité prix.



DOMAINES D'ACTIVITÉS:



 Electricité Tertiaire, Industrielle

• Câblage électrique

• Câblage informatique

• Camera et vidéosurveillance

• Détection incendie

• Aménagement générale

• Projets clé en main



 Automatisme Industrielle

• Siemens

• Allenbardelly

• Schneider

• Solutions et ingénierie

• Formation et Maintenance



 Maintenance et Fournitures Industrielles

• Groupes électrogènes

• Compresseurs & Sécheurs (différentes marques & puissances)

• Pompes, Ventilation, Extraction

• Climatisation & Traitement d’air

• Machines tournantes & Variateurs de vitesse



N’hésitez pas à faire appel à nos services





Zitouni Dahbi

Directeur technique

2SNT sarl

Adresse: Angle Bd Abdelmoumen & Rue Soumaya,

Résidence Shehrazade 3, Étage 5, N° 22, Palmier, Casablanca

GSM: 06 76 09 69 44

FAX : 05 22 98 52 40

E-MAIL: contact.2snt@gmail.com

