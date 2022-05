Solveig CP CONCEPT

PANNEAUX COMPOSITES EN NID D'ABEILLE POUR L'AMENAGEMENT,

LA DECORATION, LE MOBILIER...



Vous êtes un professionnel de l'agencement, vous recherchez des matériaux originaux qui respectent les contraintes techniques (antifeu) et l'environnement (recyclage)...

…CP Concept vous propose une gamme de panneaux en nid d'abeille, 100% Polycarbonate, pour tous vos aménagements.



Implantée en région Toulousaine, CP Concept est une société dédiée à la production et à la diffusion de nouvelles générations de matériaux : elle a pour vocation de produire et de commercialiser des panneaux innovants destinés au bâtiment et à l'aménagement. Dans nos ateliers nous concevons et fabriquons des panneaux en matière composite, qui sont utilisés dans les domaines de l'architecture, du design et de la décoration.



Axée vers le "service client", notre équipe agit au quotidien pour vous proposer une gamme complète de solutions, dédiés à vos métiers et qui répondent à vos exigences de choix et de qualité. En tant que partenaires des plus grands producteurs européens ou des plus innovants, nous vous apportons les solutions techniques adaptées aux contraintes de vos chantiers en respectant les normes et réglementations en cours (classement au feu, avis techniques, etc.)



- Architectes, designers, architectes d'intérieur, space-planners, décorateurs, aménageurs, mais aussi professionnels de la cloison, du luminaire ou du parement muralCP Concept est à votre écoute pour vous apporter une solution personnalisée