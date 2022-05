Solveig DE CUYPER

Je suis graphiste et webdesigner, spécialisée en calligraphie et dessin de lettres. Je peux réaliser la papeterie pour votre mariage ou vos événements, en amont ou le jour-même pour une animation, mais également créer une identité unique, pour vous.



Mes expériences en agence et en entreprise m'ont permis d'acquérir des compétences complémentaires : intégration, référencement naturel, création et gestion de contenus.



En quelques mots : Impliquée ~ Organisée ~ Rigoureuse ~ Bonne capacité d'adaptation.



Mes compétences :

SEO

Direction artistique

Web design

Design graphique

Graphisme

HTML 5

Intégration web

CSS 3

LESS