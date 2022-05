Solveig FREY

Vous êtes à la recherche de quelqu'un pour accueillir vos clients physiquement et au téléphone, pour gérer les travaux de secrétariat, le suivi administratif et commercial des dossiers clients et la saisie comptable?



Forte de mon expérience de 3 ans au sein d'une SSI en tant que secrétaire de direction, puis de 6 ans en tant que réceptionniste trilingue, je pense pouvoir répondre à vos attentes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet