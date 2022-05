Solveigh NIVARD

Le cabinet NIVARD est un cabinet d'avocat franco-allemand de droit des affaires et de droit civil.



Nos clients sont des entreprises allemandes et françaises, des administrateurs ou mandataires judiciaires français, des administrateurs de l’insolvabilité allemands ainsi que des personnes privées.



Nous conseillons nos clients et les représentons devant la justice en Allemagne et en France pour défendre leurs droits et intérêts.



Nos domaines de compétences sont le droit des affaires, le droit civil, le droit des procédures collectives, le droit des successions, et le droit fiscal,en particulier dans le contexte franco-allemand.



Mes compétences :

Allemand

Droit

Droit des affaires

Droit fiscal

Succession