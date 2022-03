Bonjour,

Je m'appelle Solyane LUTHIER, j'ai 18 ans et je suis étudiante à l'IUT de Meaux dans le secteur GEA (Gestion des entreprises et des administrations).

Je continu ma formation pour obtenir mon permis B et je finirais avec mon permis moto.

Je recherche du travail pour les vacances d'été, afin de gagner en expérience, mais aussi en autonomie. Cela me permettra d'avoir plus de compétences pour réaliser mes projets.





Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Apprentissage rapide

Travail en équipe

Dynamique

Organisation