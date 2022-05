Soma Catherine ETTIEN

Je me nomme ETTIEN SOMA CATHERINE je suis de nationalité ivoirienne et je réside a Abidjan précisément a cocody riviera palmeraie. J'ai 21 ans et j'ai suivie une formation d'électro mécanicienne. J'ai obtenu un baccalauréat technique F1 au lycée technique d'Abidjan en 2011 et par la suite obtenue en 2015 un BTS en maintenance des systèmes de productions (MSP) .j'ai effectuée un stage de six mois a SICODEM SARL qui est une entreprise de construction et de dépannage en électromécanique. Je suis actuellement a la recherche d'un emploi.me contacter au:+22548861237 ou par mail:katyettien2014. Ce@gmail.com



Mes compétences :

Installations et entretien de groupes electrogènes

Depannages electromecanique

Connaissance en automatisme

Lire et exploiter un dessin industriel