Somaïla OUÉDRAOGO

Je suis titulaire d'un Diplôme de Technicien supérieur en Logistique,

j'ai une expérience de plus de 9 ans avec 9 mois en humanitaire.

je m'adapte facilement,je n'ai pas peur des défis.

je peux travailler dans des zones d’insécurité et instables,je travaille sous pression,

je voudrais d travailler avec les humanitaires pour contribuer à ma manière à la solidarité internationale.

Je continuerai à me former tout en travailler dur .

je suis intègre,dynamique,proactif,rigoureux,sociable.

je voudrais qu'on me mets au défi dans le domaine humanitaire.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access