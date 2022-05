Somefiweb SOMEFI

1er site marchand dédié à la fourniture de convoyeurs et d’appareils de manutention continue : https://www.somefi.com/eshop/



Depuis plus de 40 ans, SOMEFI propose un catalogue complet de convoyeurs industriels, flexibles et adaptables à votre environnement: convoyeur à rouleaux libres, convoyeur à rouleaux motorisés, convoyeur à bande, convoyeur inox, table à billes....



Avec plus de 2.500 références de convoyeurs, le catalogue SOMEFI est le plus complet du marché. Avec notre offre, vous trouverez toujours une solution simple, économique et évolutive.



Mécanisez vos installations et bénéficiez d'avantages importants :

•Augmenter la productivité de votre préparation de commandes

•Soulager les efforts de vos salariés

•Améliorer l'efficience de votre poste de travail

•Automatiser vos lignes de production



Notre guide convoyeur et nos fiches techniques vous aideront à choisir rapidement le convoyeur le mieux adapté à votre projet.

Pour plus de précisions, notre équipe commerciale reste à votre écoute.



Laissez-vous transporter...



Découvrez notre catalogue en ligne:Array





With more than 2.500 references, the SOMEFI catalogue is the most complete in the market. Often imitated but never equalled the SOMEFI model remains unique with a strong expertise and an unparalleled quality/deadlines commitment.

Our motto: “the right product, in the right place, at the right time”.

Our sales team is at your disposal to guide you in your choices and bring you all further details in order to answer to your request more efficiently.



We will help you to define the conveyor adapted to your project.



Somefi, keep on rolling…



