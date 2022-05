Sompohi Guy Pacome ZADE

Titulaire d'un DEA en Sciences de la Terre option Hydrogéologie et d'un Master Spécialisé en Gestion Intégrée des Ressources en Eau, Passionné d'hydrogéologie et des métiers du secteur de l'eau je recherche un poste d'ingénieur d'études en ressources en eau dans un bureau d'études spécialisé en ingénierie de l'eau et de l'environnement ou dans une ONG Humanitaire travaillant sur les projets d'accès durable en eau potable et assainissement des populations en milieu rural.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

MapInfo

ArcGIS > ArcView

ArcGIS