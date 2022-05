Somsanith SRIBOUAVONG

SAVOIR FAIRE

° Management d’une équipe

Animer, définir et déléguer les tâches, gérer les priorités…

° Gestion des stocks et suivi de la logistique

Inventaire, réception et contrôle qualité, suivi informatisé…

° Outils Méthodes

Chantiers Kaizen, analyse de processus et produits, recherche de solutions, implantation de postes, calcul coût et devis…

° Suivi des flux financiers

Recettes, dépenses, remises en banque, tenu de caisses…



SAVOIR ETRE

Responsable, assidu, polyvalent, autonome, esprit d’initiatives, sociable





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Conception 3D : Solidworks, Sketchup

Outils méthodes : analyses processus et produits,

Solidworks

SAS Statistical Package

Kanban

Raw Materials

Stock Control

New Build

Construction site

FMECA

Databases

3D

Quality Control

SketchUp