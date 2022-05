Somtac SARL

SOMTAC est une société active dans les constructions des bâtiments et des travaux d’aménagements.‎

Elle est spécialisée dans les domaines ci-après :‎



 Construction des bâtiments

 Fourniture des Bureaux

 Fourniture et installation des postes transformateurs et groupes électrogènes

 Louage de grandes machines ‎

 Fourniture divers produits



Notre société dispose de l’expérience professionnelle dans les domaines cités ci-dessus et en ‎particulier dans les constructions des bâtiments. A son actif, deux immeubles et plusieurs ‎constructions des différents standings à Nouakchott.‎



SOMTAC est en possession des moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour la maîtrise ‎de ses activités. Elle offre ses prestations en haute qualité, avec des prix compétitifs, et en conformité ‎aux exigences demandées par ses clients.‎