Son DESCOLONGES

Www.kacius.fr



KACIUS est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et la défiscalisation immobilière.

Totalement indépendants, nous mettons notre savoir faire au service de vos projets.

Enregistrée auprès de l’Autorité des marchés financiers, notre équipe de spécialistes des marchés immobiliers et financiers vous apporte un conseil objectif et pertinent afin de concrétiser vos projets.

Nos solutions d’investissements « sur mesure » sont uniques car elles répondent à vos préoccupations.

Notre philosophie de l’investissement repose sur l’approche globale de votre patrimoine.

Valoriser, construire et sécuriser votre patrimoine seront les fondements de notre relation.

La confiance de nos clients reste la valeur fondamentale de notre travail.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Défiscalisation

Immobilier

impôts

Investissement

LMNP

PEA

Retraite

SCPI