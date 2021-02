Sonalall MUCKOON

Commis de cuisine expérimenté.

Pizzaiolo, poissonnier, aide-boucher, boulanger.

Habile dans le pétrissage et le façonnage des pâtes, la préparation de la cuisine, la découpe des viandes, poissons, fruits et légumes.

Minutieux dans lentretien des différentes zones de travail et instruments de cuisine.

Nettoyage complet des locaux professionnels, plonge dans les restaurants en extra (nombreuses missions depuis 8 ans), notamment en horaires décalés.