Sonda BECHA

Jeune ingénieure en électromécanique diplômé de l’Ecole Nationale des Ingénieur de Sfax (ENIS) .

ETUDES:

2008 – 2011 : Etude d’Ingénieur : Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax

Option : Mécanique des matériaux et structures.

2005 – 2008 : Etude Préparatoire : IPEIS (Technologie).

FORMATION

01/07/2011 – 31/08/2011 : Formation AutoCAD 2D : l’Etablissement de Formation en

informatique et Gestion –E.F.I.G-

04/07/2011 – 03/09/2011 : Formation CATIA V5 en environnement industriel : l’Institut

Polytechnique des Sciences Avancées de Sfax -IPSAS01/

09/2011 – 31/10/2011 : Formation AutoCAD 3D : l’Etablissement de Formation en

informatique et Gestion –E.F.I.GSTAGES



Mes compétences :

Catia v5

Autocad

Solidworks

Catia