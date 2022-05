Je suis étudiante en licence de droit et des sciences criminelles a la faculté de droit et des sciences politiques de tunis je m'interesse à la branche privée du droit, même si la branche publique me passionne. Avant de commencer mes études supérieurs j'ai toujours rêvé d'enseigner les langues.je me suis inscrite dans une école privé J'acquiert ainsi quelques notions de langues(espagnol,allemand,italien,hébreu) qui s'additionne au Français (langue maternelle) et à l'Anglais que j'utilise depuis quelques années.

Mon expérience professionnelle se limite à des emplois d'été: j'ai animé 3 années consécutives un centre de loisirs d'été et j'ai été embauchée comme télé-conseillere dans un call center pendant quelques mois,aprés j'ai travaillé comme chargée de qualité d'un service aprés vente,j'étais basculée aprés pour une responsable de recrutement....

La vie associative est primordiale pour moi, j'ai assuré la co-direction d'un mouvement de jeunesse et j'ai assuré la fonction de trésorier général de l'Association des Etudiants futur_juristes dont je suis l'une des membres fondateurs.