Bonjour, c'est Sondes Guesmi, jeune diplômée en chimie analytique et instrumentation.

Au cours de ma formation, j'ai acquis une bonne maîtrise des différentes méthodes et techniques d’analyse chimique ainsi que la maîtrise des notions de normes et de contrôle qualité, la validation des méthodes analytiques, la qualification et la maintenance préventive et curative de quelques équipements de laboratoires tels que : la HPLC, la CPG, IR... ,



Mes compétences :

Bonne connaissance des techniques d’analyse chimiq