Sondess Braham - Nutritionniste à L'Aouina citè les palmerais.

-Prise en charge nutritionnelle.

-Contrôle des apports alimentaires et l'activité physique.

-Education thérapeutique,où les premiers pas sont des mesures simples et personnalisées permettant au patient de retrouver une alimentation équilibrée et diversifiée.

-Prise en charge des troubles métabolique: diabètes , hypothyroïdie et hyperthyroïdie , obésité , maigreur , dénutrition , hypercholestérolémie ...

-Prise en charge des allergies alimentaire.

-Prise en charge des troubles du comportement alimentaire : anorexie , boulimie ...

-Prise en charge des malabsorptions alimentaire : maladie coeliaque ,trouble de la digestion , anémie ferriprive , intolérance au lactose , intolérance au fructose ...

-Suivi : la prescription diététique impose une surveillance et un suivi au long cours , ce suivi contribue à la prévention des rechutes.



Mes compétences :

Cuisine

Coaching

Nutrition

Diététique

Nutrition sportive

Coaching individuel