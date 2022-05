Je suis courageux, je supporte le stress, responsable en culture de la banane et anana, j'ai un permis je sais conduire, j'ai reçu une formation en management, une formation secourisme et incendié une formation en négociation et progrès social sur le droit ...........jai été décorer de mes 15ans en 2005



Mes compétences :

Internet

Agriculture /banane et anana

Secourisme

Négociations et progrès social:drh conseil