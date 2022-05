Song PANTALEON

Actuellement en 5ème année d'école de commerce parcours Corporate Finance, je recherche un stage en conseil/analyse financière specialisé fusion & acquisition, d'une durée de 6 mois à partir d'Avril 2017. Je justifie d'une expérience significative dans le domaine du consulting de gestion. En effet, j'ai pu être force de proposition depuis ses dernières années dans le cadre de projets challengeants et donc les problématiques étaient multiples et variées. Ainsi, j'ai aussi bien participer à des montages juridiques, fiscaux, comptables et financiers pour les dossiers de financement et business plan; l'élaboration des études de marché; ainsi qu'à l'élaboration en toute autonomie des business solutions après enquête/analyse des process existants via des missions d'audit complémentaire/des analyses de données financières et extra-financières.



Mes compétences :

English

Mathematics

Financing

Consulting

Management

Commercial

Audit

Financial Modelling

Risk Management

Microsoft Office

Leadership Development

Foreign Exchange

Fixed Income

Equities

Corporate Finance

Commodities

Change Management

Business Development

Bloomberg Software

Évaluation d'entreprise

Analyse de risque

Financement de projet

SPSS Statistics

Comptabilité générale

Analyse financière

Comptabilité analytique

Finance de marché

TOEIC Score 940/990

Ingénierie Fiscale

Ingénierie Financière & Comptable