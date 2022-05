Bonjour, mes chers visiteurs



Actuellement étudiant en Master 2 Marketing International à la Faculté de Finance, Banque et Comptabilité (FFBC, ancien ESA ) de l’Université de Lille 2, je cherche un stage de fin d'études d'une durée minimale de 4 mois à partir du mois de Mars 2012.



En préparant mon mémoire de fin d’études qui sur le thème la grande distribution dans l’ère digital , j'aimerais faire ce stage dans un projet du M- marketing ou E-marketing, quelque soit dans une agence ou dans un service de l'entreprise.



Si mon profil vous intéresse, ne vous hésitez pas de me contacter via les canaux suivants:



E: wang.song.leon@gmail.com

T: 0033-770165362



et vous êtes bienvenues de me rejoindre en cliquer le bouton "suivre" sur mon compte de Twitter:



https://twitter.com/ #!/wangsongcn



Cheers à tous



WS



Mes compétences :

Chine