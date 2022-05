Sonia ABRAMOVICI

J'ai une forte experience commerciale, à l'aise avec les autres, souriante, efficace et énergique, je propose mes atouts et mes compétences sur ce site qui me parait sérieux.

Je vis dans le Sud Ouest, et suis disposée à étudier toutes propositions pour des postes à pouvoir entre Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz.

J'ai 40 ans, depuis peu, je parle l'anglais et sourtout l'espagnol couramment.

J'aime les voyages, et le mouvement.

J'ai pu lors de mon parcours professionnel découvrir des univers différents comme de la voile, les métiers de l'immobilier : assistante commerciale ou négociatrice, j'ai été aussi, responsable d'une boutique de vêtements tecniques de montagne;

Ainsi mon parcours m'a apporté une polyvalence certaine.

Cordialement.



Mes compétences :

Agent immobilier

Attentive

bon contact relationnel

Espagnol

Excellente présentation

Immobilier

Présentation

Relationnel

Voile