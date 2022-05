Sonia ACACHA

Je suis chef de projet en organisation. Je travaille chez BNP PARIBAS depuis 10 ans et sur les projets organisation de la filière financements internationaux depuis 6 ans. J'ai essentiellement travaillé sur des projets de relocalisation d'activités, optimisation de processus et réduction des coûts pour des activités en lien avec l'international. Parfaite connaissance des métiers "change comptant et terme, dépôts et avances en devises, mobilisations et avances sur factures internationales".



Mes compétences :

Gestion de projet

Cahier des charges

Formation

Optimisation des process

Organisation