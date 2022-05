Etudiante en Marketing et management de la santé depuis novembre 2012, étant Biologiste de formation de 2004 jusqu'à 2010 à L'université Abdrahmane Mira de Bejaia.

Ayant des connaissances en Médicaments , commerciale en Pharmacie durant un an

MBA en management et marketing de la santé



Mes compétences :

Biologie

Management

Étude de marché

Marketing direct