Sonia AKIANA (SONIA AKIANA)

Assistante Comptable méthodique, dynamique et polyvalente, ayant une forte capacité d'adaptation et aussi avérée à fournir aux clients des services de grande qualité dans un environnement au rythme de travail soutenu. Extrêmement attentive aux détails et capable de prendre des décisions afin de gérer simultanément des tâches concurrentes. Dotée d'une vive conscience professionnelle et d'une forte motivation, et capable de travailler efficacement seul ou en équipe.