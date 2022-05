Sonia AMIEL-CAHEN

Après avoir exercé 20 ans en tant que journaliste dans l’Audiovisuel, je me suis reconvertie dans l’accompagnement des personnes en phase de changement professionnel.



Aujourd'hui je conjugue ma pratique de Coach avec mon expérience du Media-Training et du monde de la Presse en vous accompagnant pour :



- Une Prise de poste

- Une Reconversion professionnelle

- Un Élargissement de compétences

- Consolider votre confiance et votre estime de soi

- Renforcer votre leadership

- Une Construction et une consolidation d'équipe

- L'élaboration d'une vision partagée

- Une communication pertinente et du Media training



Mes compétences :

Conseil

Communication

Conseil en communication

Coaching de cadres

Coaching de dirigeants

Communication visuelle

Coaching professionnel

Coaching individuel

Coaching

Médias

Relations Publiques

Formation

Relations internationales

Journalisme

Programmation Neuro Linguistique