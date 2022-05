Sonia AMOUSSOU

Après mes 5 années passées en droit et l'obtention du concours externe d'attaché territorial, je suis entrée au Conseil Général de l'Essonne en tant que responsable de marchés publics en fournitures courantes et services.

J'avais pour missions d'aider les 23 directions sous ma responsabilité à définir leurs besoins de la façon la plus précise possible pour ensuite choisir la procédure de marchés la mieux adaptée.

Je rédigeais les pièces du cahier des charges, puis le validais.

Je me suis occupée aussi bien mes MAPA que des marchés formalisés, depuis la définition du besoin jusqu'à leur notification.

J'ai aussi mené des actions de formation auprès des agents afin de mieux les sensibiliser aux marchés et participé à la rédaction du guide de la commande publique.

Je traitais environ une centaine de marchés par an.



Outre des connaissances approfondies dans les domaines juridiques publics, cette expérience a renforcé mon esprit de rédaction et de synthèse, ma faculté à respecter les délais et procédures. Elle a aussi confirmé ma capacité de travail élevé et de résistance au stress (expérience du travail demandé en urgence dans de courts délais).

Je pense être rigoureuse, autonome, avoir le sens des responsabilités et du travail en équipe, agrémenté d'un bon relationnel.



Mes compétences :

Administration

Administration publique

Collectivités Territoriales

Droit

juriste

Marchés publics

Rigueur

Pilotage stratégique

Organisation

Gestion de projet