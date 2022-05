Sonia ANCELET - BOISSINOT

Responsable agence travail temporaire secteur tertiaire - cadre - transport & logistique -

Recrutement tous secteurs et cadres



Développement commercial d'un centre de profit

Accompagnement vers l'emploi d'un public de jeunes dîplomés et public en insertion.

Bénévole auprès des handicapés, entrainement natation handisport (formation BEESAN)

Expérience de plusieurs mois dans un centre d'aide par le travail.



Reconnaissance travailleur handicapé

En réorientation professionnelle avec le projet de faire un MASTER en direction d'établissement de l'intervention sociale



Mes compétences :

Recrutement

Accompagnement vers l'emploi

Entretien face à face

Construire projet professionel

Atelier rédaction CV et LM

Négociation commerciale