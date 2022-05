Sonia ARROUA

J'ai 3 ans d'expérience dans le secrétariat. Ne trouvant pas de travail en tant que secrétaire Bureautique, en septembre j'ai fais une EMT avec pole emploi afin d'apprendre le métier de caissière. Cette EMT s'est passée au magasin LECLERC de Béziers. Je cherche donc dans les deux secteurs :

- Secrétaire Bureautique avec 3 ans d'expériences (écoles, commerces, association)

- Caissière (débutante)

J'ai le BEP Communication Administrative et Secrétariat et le CAP Administration Commerciale et Secrétariat

J'ai le niveau BAC PRO BUREATIQUE



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta