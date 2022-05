Sonia AUGUET

Mon quotidien : développer l'image d'une marque dans la presse et auprès de divers publics en lançant, en présentant et en informant les journalistes ou d'autres acteurs du marché des nouveautés et des évolutions des marques que je représente.



Ce poste en agence de communication permet de gérer en paralelle divers budgets et demande une faculté d'adaptation aux stratégies de chaque marques.



Mon métier : représentante d'image de marque auprès de la presse, informatrice, conseillère, développeuse de sujets ou d'articles clef en main pour une rédaction, organisatrice d’événements.



Mes atouts : Organiser, gérer, bon relationnel, à l'écoute, curieuse et toujours à l’aguet des nouveautés, bilingue italien, sens de la création.



Mes compétences :

bilingue italien

Communication

Cosmétiques

Informer

Italien

Luxe

Maquillage

Presse

Relationnel

Relations Presse

Relations publiques

Solaire