Sonia BACHELET

Forte d'une expérience d'une vingtaines d'années,

Ayant le contact humain très apprécié, Professionnalisme et disponibilité, Consciencieuse et appliquée,



Toutes mes compétences acquises toute au long de ma carrière sont mis à disposition dans cette nouvelle aventure.

Ma force, c'est le conseil, mon équipe de collaborateurs et de partenaires permettant d'apporter une vraie valeur ajoutée, importante à votre entreprise.



Vous êtes auto entrepreneur, une société, un réseau de franchisé,

En création d'entreprise, en pérennité ou croissante ou convalescence.



Vous avez besoin d’un accompagnement, d’un audit, un conseil, d’une assistante, d’un développement, d’une gestion, d’un suivi,

Dans le domaine du secrétariat, de la gestion, du commercial, du juridique, du fiscal et du social.



Je suis la personne qu’il vous faut.



C’est fini les équipes pré formatées, place au sur-mesure !

À la simplicité, l’efficacité et l’agilité, sans structures lourdes ni charges inutiles.



Vous n'avez plus de charges patronales à payer,

Vous ne payez que la prestation demandée.



Bien à vous



Mes compétences :

DAF Gestion comptable, financière, administrative

Conseil RH

Contrôle de gestion

Analyse financière

Développement économique

Gestion

Audit

Conseil

Accompagnement